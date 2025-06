Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin in barca, ma c’è un dettaglio che non sfugge

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono stati paparazzati a largo della Costa Azzurra, durante il loro primo bagno della stagione a Saint-Jean-Cap-Ferrat. La coppia, sola senza figli, ha dedicato il pomeriggio allo sport del SUP, condividendo anche un momento di relax in mare.

Il dettaglio su Pier Silvio e Silvia

Tra le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, si nota che Pier Silvio si diverte anche con un selfie in barca, mentre Silvia appare pensierosa, con uno sguardo disinteressato e un’espressione triste, con i piedi immersi nell’acqua e il volto tra le mani. Non è chiaro cosa abbia turbato la conduttrice di Verissimo, anche se in alcuni scatti si vede che tra loro ci sono stati momenti di intimità, come un abbraccio tra le onde. Potrebbe trattarsi di un semplice momento di riflessione o di un piccolo screzio passeggero, ma nulla indica problemi seri.