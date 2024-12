Pier Silvio Berlusconi: dedica commovente a Silvia Toffanin durante ‘This is me’

Nella puntata finale di “This is me”, un momento inaspettato ha sorpreso tutti i presenti in studio. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE, è entrato in scena per rendere omaggio al programma “Amici” e per esprimere il suo affetto alla compagna Silvia Toffanin. Sotto le note del programma di Canale 5, Berlusconi ha sottolineato l’importanza di “Amici” nel panorama musicale e televisivo italiano, evidenziando come il programma abbia aiutato numerosi talenti nel corso degli anni. “Amici ha scritto una nuova pagina della televisione italiana”, ha dichiarato, mentre il pubblico applaudiva entusiasta.

Gli elogi di Pier Silvio alla moglie

Pier Silvio Berlusconi ha anche condiviso un messaggio di impegno e dedizione per le nuove generazioni, sottolineando che “il talento è un dono che deve essere onorato attraverso il lavoro sodo”. La sorpresa culmina con una dedica speciale a Silvia, che visibilmente emozionata ha commentato: “Non ci credo, non me l’avevi detto”. Pier Silvio ha elogiato la professionalità di Toffanin, ringraziandola per il suo impegno e ribadendo il suo affetto: “Sei una grande professionista, sono orgoglioso di te e sei il mio amore”. Un momento toccante che ha reso indimenticabile la serata.