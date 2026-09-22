Piemontese: “Una rete di spazi pubblici, piazze e assi verdi a Foggia”

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Foggia, da piazza Caduti sul Lavoro alle nuove piazze: prosegue l’investimento regionale sulla rigenerazione urbana



Piemontese: “Non singole opere, ma una rete di spazi pubblici, piazze e assi verdi che ricuciono la città”

Piazza Caduti sul Lavoro restituita alla città, quattro nuove piazze finanziate con il PR Puglia 2021-2027 e un nuovo intervento di infrastrutturazione verde lungo viale della Repubblica, all’interno della Strategia Urbana Territoriale che comprende anche via Santa Maria della Neve.

È il quadro degli investimenti con cui la Regione Puglia sta accompagnando una nuova fase della rigenerazione urbana di Foggia.

L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha partecipato stamattina, insieme alla sindaca Maria Aida Episcopo e agli assessori comunali Giuseppe Galasso e Davide Emanuele, alla presentazione della riqualificazione di piazza Caduti sul Lavoro.

L’opera fa parte del progetto “Realizzazione di un sistema di spazi verdi urbani connesso alla Rete Ecologica Regionale lungo i percorsi tratturali della transumanza”, finanziato nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, che comprende anche piazza Sant’Eligio e l’asse di collegamento tra i due spazi urbani. Il valore complessivo dell’intervento è stato portato a 1 milione e 455 mila euro, comprendendo 155 mila euro di cofinanziamento comunale.

“Piazza Caduti sul Lavoro è un tassello di un lavoro più ampio che, attraverso due cicli di programmazione regionale, sta interessando alcuni luoghi importanti di Foggia”, sottolinea Piemontese.

Con il PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, nell’ambito della Strategia Urbana Territoriale del Polo Foggia–Ordona–San Severo, la Regione ha infatti ammesso a finanziamento nuovi interventi di rigenerazione urbana.

Per piazza Maria Grazia Barone il contributo regionale è di 2.426.799,64 euro, per piazza Carlo Villani di 1,7 milioni di euro e per piazza Giuseppe Pavoncelli di 793.443,26 euro. A questi si aggiunge la valorizzazione di piazza San Francesco nel sistema della memoria storica dei Tratturi, ammessa a finanziamento nel luglio scorso, per la quale il progetto comunale prevede un investimento di 600 mila euro.

Complessivamente, i quattro interventi valgono quindi circa 5,52 milioni di euro.

Nella stessa Strategia Urbana Territoriale Foggia–Ordona–San Severo rientra anche via Santa Maria della Neve, individuata come elemento di connessione tra viale della Repubblica e l’asse di via Lanza–piazza Umberto Giordano.

Su questo quadrante urbano interviene inoltre un’altra linea del PR Puglia 2021-2027, l’Azione 2.13 dedicata alle infrastrutture verdi e alle nature based solutions. Il progetto relativo a viale della Repubblica e alle aree connesse prevede un primo stralcio da 469.507 euro, candidato al finanziamento regionale, all’interno di un investimento complessivo stimato in 688 mila euro.

Il progetto punta ad aumentare alberature e superfici verdi, ridurre l’impermeabilizzazione del suolo, migliorare la fruibilità pedonale e la sicurezza e valorizzare il sistema urbano legato al Tratturo Foggia-Ofanto.

“Se mettiamo in fila gli interventi già realizzati e quelli della nuova programmazione, emerge un disegno che va oltre la riqualificazione della singola piazza — osserva Piemontese—: sei piazze, un lungo asse viario dove c’era un antico tratturo, luoghi diversi, finanziati attraverso strumenti diversi, ma legati dagli obiettivi di aumentare il verde, recuperare spazio pubblico e migliorare le connessioni urbane”.

“La programmazione regionale accompagna le amministrazioni locali nella realizzazione di singole opere e nella costruzione di una visione della città: Foggia ha bisogno di spazi pubblici di qualità, accessibili, vivibili e capaci di ricucire i quartieri e le funzioni urbane”, conclude Piemontese.