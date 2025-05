Piemontese precisazioni su voli Foggia-Monaco: “La prossima volta scriverò post scherzoso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piemontese precisazioni su voli Foggia-Monaco

Con riferimento alle prese di posizione polemiche del Gruppo di Fratelli d’Italia, del presidente del Gruppo di Forza Italia e di altri consiglieri regionali dei Gruppi di minoranza in Consiglio regionale, circa i voli aerei tra l’aeroporto di Foggia e l’aeroporto di Monaco di Baviera, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha rilasciato la seguente nota di precisazione.



“La nuova rotta aerea che collega Foggia a Monaco di Baviera è lanciata con lo sconto del 50 per cento applicato sui biglietti di tutti i voli, non solo del volo Foggia-Monaco di sabato 31 maggio. L’annuncio è stato fatto dalla compagnia aerea Lumiwings fin da mercoledì 16 aprile (https://www.facebook.com/share/16WYzYt3ZN/), tre settimane prima che l’Inter si qualificasse per la finale di Champions League.



Si sta ingenerando una catena di reazioni politiche su un post Facebook pubblicato nelle prime ore di mercoledì 7 maggio scorso, che voleva ironicamente valorizzare questa nuova opportunità di collegamenti aerei tra Foggia e Monaco di Baviera, inserendosi nel flusso entusiastico seguito alla straordinaria partita tra Inter e Barcellona, terminata con i nerazzurri vittoriosi nella tarda serata di martedì 6 maggio.



Deve essersi diffusa una davvero troppo alta considerazione nei nostri mezzi, se qualcuno è riuscito a immaginare che, nella notte, saremmo stati in grado di disporre tutto il necessario perché si attivasse uno sconto speciale sulle piattaforme per l’acquisto dei biglietti aerei per raggiungere Monaco dove, sabato 31 maggio prossimo, si disputerà la finale di Champions League.



La realtà che sarebbe stato facile verificare a chiunque e che molti organi di informazione sono, infatti, riusciti agevolmente a verificare, è che lo sconto del 50% che la compagnia aerea Lumiwings applica sui biglietti aerei Foggia-Monaco fa parte della campagna di lancio della nuova rotta che sarà inaugurata martedì 27 maggio prossimo.



Questo sconto è co-finanziato dalla Camera di Commercio di Foggia al cui presidente, Giuseppe Di Carlo, che ringrazio per l’entusiasmo con cui sta accompagnando gli sforzi privati per lo sviluppo dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia, si deve anche l’idea del codice ‘APULIAGATE’ che dà diritto allo sconto. Uno sconto promozionale di cui si potrà godere anche prima e dopo il giorno della finale tra Inter e Paris Saint-Germain prevista per sabato 31 maggio.



Questa campagna di sconti è stata comunicata dalla compagnia aerea che opera dall’aeroporto ‘Gino Lisa’ sin dallo scorso 16 aprile e, ripetiamo, vale sempre, non solo per sabato 31 maggio, e vale per tutti, non solo per chi indossa una maglietta dell’Inter.



Pensavamo sarebbe stato sufficiente uno scherzoso fotomontaggio di una Coppa dei Campioni messa sulla pista dell’aeroporto foggiano e un Post Scriptum sul fatto che evidenziavo quella concomitanza agli amici interisti, pur essendo un accanito tifoso juventino.



La prossima volta scriverò tutto maiuscolo ‘POST SCHERZOSO’ seguito da tanti punti esclamativi.

Per la cronaca, e di questo spero si compiacciano anche i troppo frettolosi gruppi politici che si sono precipitati nella polemica senza fare verifiche, il numero di biglietti venduti del volo Foggia-Monaco di sabato 31 maggio, è salito, in poche ore, da 10 a 70, dopo quel post scherzoso”.