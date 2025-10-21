Piccoli problemi di cuore: il misterioso live action Mediaset

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci fu un tempo in cui gli anime giapponesi non erano solo cartoni per ragazzi, ma veri e propri fenomeni di costume capaci di influenzare la cultura pop italiana. Nella seconda metà degli anni Novanta, quando Piccoli problemi di cuore (titolo italiano di Marmalade Boy) incantava un’intera generazione con le sue storie d’amore delicate e malinconiche, Mediaset avrebbe pensato di trasformarlo in una serie tv “in carne e ossa”. Il progetto, noto col titolo Miki e Yuri: questo è amore, si sarebbe ispirato ai telefilm anni ’80 dedicati a Kiss me Licia e avrebbe dovuto replicarne la formula: musica, giovani attori e ambientazioni italiane dal sapore dolce e patinato. Un’idea rimasta per anni sepolta nelle memorie aziendali, riaffiorata solo grazie a vecchie testimonianze e siti d’archivio. Un piccolo mistero televisivo che ancora oggi fa discutere i fan, tra indiscrezioni, nostalgia e ipotesi su ciò che avrebbe potuto essere.

Piccoli Problemi di Cuore: quando Mediaset sognò la serie live

Secondo quanto riportato dal sito non ufficiale Alinvest – Archivio Valeri Manera e da successive ricostruzioni circolate sul forum ZapZapTV e sul blog Mikimoz, la direzione ragazzi Mediaset avrebbe effettivamente avviato, intorno al 1996-1997, uno studio preliminare per una serie televisiva ispirata a Marmalade Boy. Il titolo provvisorio scelto sarebbe stato Miki e Yuri: questo è amore, in omaggio ai due protagonisti dell’anime. L’intento era chiaro: ripetere il successo ottenuto un decennio prima con i live action di Kiss me Licia, che avevano trasformato Cristina D’Avena in un’icona per più generazioni. La nuova serie avrebbe dovuto contare 26 episodi, diretti da Francesco Vicario, con la partecipazione di alcuni interpreti legati al mondo Mediaset e forse di volti internazionali. Tra i nomi ipotizzati circolò anche quello dell’attore e modello americano Marty West (citato anche su IMDb per alcune produzioni europee dell’epoca), che sarebbe stato considerato per il ruolo di Yuri, il protagonista maschile. Per la controparte femminile, secondo alcune indiscrezioni dell’epoca, Cristina D’Avena sarebbe stata proposta come interprete di Miki, a conferma di una linea editoriale fortemente legata al mondo delle sigle e dell’intrattenimento musicale. La colonna sonora, affidata al compositore Silvio Testi (alias Silvio Capitta, marito di Lorella Cuccarini), avrebbe dovuto essere interpretata dalla mitica Antonella Elia, mentre per le musiche di background si parlò di un adattamento proveniente da un altro anime: Mille emozioni tra le pagine del destino per Marie Yvonne (Hana Yori Dango in originale). Questi è un anime acquistato da tempo da Mediaset e trasmesso per la prima volta nel 2004 su Italian Teen Television . Insomma, un progetto ambizioso e sfaccettato, costruito per unire il mondo dell’animazione nipponica con il pop televisivo italiano di fine anni ’90. Ma qualcosa andò storto. Secondo le ricostruzioni più attendibili, il progetto fu bruscamente bloccato in fase di pre-produzione, probabilmente per una decisione della dirigenza Mediaset. Si parla di problemi di budget e di un cambiamento di rotta editoriale: il pubblico dei ragazzi stava mutando, e i “telefilm da cartone animato” cominciavano a sembrare un linguaggio fuori moda. Nonostante tutto, alcuni materiali sarebbero effettivamente esistiti. Diverse fonti sostengono che vennero realizzate otto cassette Mini DV contenenti provini, diapositive promozionali e perfino un logo ufficiale della serie. Inoltre, si dice che due episodi siano stati doppiati e completati, ma mai trasmessi. Un piccolo tesoro nascosto da qualche parte negli archivi Mediaset, o forse perduto nel tempo. La serie avrebbe dovuto raccontare la storia di Miki e Yuri in chiave più occidentale, ambientata probabilmente in Italia, e con un tono più da commedia sentimentale che da melodramma adolescenziale. Come nel caso di Kiss me Licia, era prevista anche una band musicale interna al racconto, con tanto di singolo discografico. Si progettava persino la pubblicazione di un album parallelo, mai inciso. L’idea, per quanto suggestiva, non trovò mai una concretizzazione. Ma il semplice fatto che un adattamento live action italiano di Marmalade Boy sia stato davvero in discussione testimonia la forza e l’impatto che tale anime ebbe nel nostro Paese. Piccoli problemi di cuore : un cartone animato, ma anche un incredibile storia d’amore che fece da ispirazione per milioni di adolescenti italiani dell’epoca. Forse, proprio per questo, l’idea di renderlo reale, tangibile, “in carne e ossa”, era irresistibile.

Un sogno svanito tra le cassette e la nostalgia

Secondo alcune fonti, la chiusura del progetto Miki e Yuri: questo è amore sarebbe stata decisa direttamente dai vertici di Cologno Monzese. Mediaset, in quegli anni, stava riducendo gli investimenti nei prodotti “teen” per concentrarsi su sitcom e format di maggiore appeal commerciale. Inoltre, l’esperimento di Kiss me Licia, pur amatissimo dal pubblico anni ’80, aveva perso gran parte della sua forza iconica nel decennio successivo, relegato a repliche e orari marginali. Il pubblico era cambiato: gli adolescenti degli anni ’90 sognavano Beverly Hills 90210 o Dawson’s Creek, e forse un live action “all’italiana” di un cartone giapponese appariva ormai fuori tempo massimo. Eppure, proprio questo contrasto tra ambizione e ingenuità è ciò che rende oggi la storia così affascinante. Due episodi doppiati, un logo mai mostrato, otto cassette di provini: i frammenti di un’epoca in cui la televisione italiana aveva ancora il coraggio di sperimentare, di mescolare linguaggi, di tentare il sogno impossibile. Un sogno di luci soffuse, melodie pop e storie d’amore scolpite nel tempo.

Curiosità: anche Rossana avrebbe potuto avere il suo live action

E non finisce qui. Come racconta il blogger Mikimoz nel suo articolo “Rossana, 20 anni di successo anime” (2020), Mediaset avrebbe valutato anche un progetto simile ispirato a Rossana (Kodomo no Omocha), l’anime più ironico e anticonvenzionale trasmesso a fine anni ’90: “Dopo il successo tutto anni ’80 dei telefilm di Kiss me Licia, anche di Rossana, nei corridoi Mediaset, sembra si sia parlato di un ipotetico sequel… dal vivo. Mai andato in porto, probabilmente esistito solo come vaga intenzione, sarebbe stato sicuramente il tassello definitivo dell’ampio riscontro che il prodotto ebbe.” Un’altra idea rimasta sulla carta, un’altra “serie fantasma” che avrebbe potuto chiudere il cerchio del sogno giapponese in salsa italiana.

Alla fine della fiera…

Oggi, Miki e Yuri: questo è amore resta una leggenda televisiva: un progetto mai nato, ma ancora vivo nel racconto dei fan e nelle cronache di chi ha custodito le sue tracce. Un frammento dimenticato della nostra cultura pop, specchio di un’epoca ingenua e visionaria, in cui la televisione italiana sapeva ancora giocare con l’immaginazione. E chissà: forse, in qualche archivio di Mediaset, quelle cassette Mini DV esistono davvero. E forse e magari sarà la stessa Mediaset a renderle note un giorno sul web. Nell’attesa una cosa è certa: Miki e Yuri continuano a vivere nel sogno di chi crede che, anche in TV, l’amore non finisca mai davvero.