Piano vaccinale nei piccoli centri della Puglia. Troiano: “Una buona organizzazione”

In merito allo svolgimento della campagna vaccinale, specie nei centri minori, la parlamentare pugliese Francesca Troiano commenta così la situazione: “Per quanto riguarda il territorio della Capitanata, il piano vaccinale nei piccoli Comuni sta funzionando egregiamente. Si tratta di un modello che dovrebbe essere applicato ovunque. I Sindaci qui conoscono molto bene la comunità e questo, in sinergia con i medici di famiglia che stanno provvedendo a somministrare le dosi direttamente a domicilio per le categorie più fragili, rende il controllo capillare. E’ stata quasi ultimata la seconda dose di vaccino agli ultra ottantenni in quaranta Comuni su sessanta e da quattro giorni è partita la fase relativa ai settantenni. Il personale della scuola è immunizzato e i ragazzi hanno potuto rientrare in classe in sicurezza. Il sistema basato sulla gestione dei piccoli centri, è quello che permette, grazie ad una particolare attenzione all’individuo, e con il prezioso supporto degli Enti locali, della Sanità di prossimità e della Chiesa, è quello che funziona meglio in Puglia come nel resto d’Italia. Anche nelle grandi città, il modello da replicare potrebbe basarsi sui quartieri e le varie zone, per riportare in primo piano il legame di contatti personali che rendono la Comunità di persone, il soggetto più forte nella gestione e nella fornitura dei servizi ai cittadini, anche e soprattutto nei momenti di emergenza come questo che stiamo vivendo”.