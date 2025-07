[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pezzella: “Manfredonia piazza importante, motivo d’orgoglio”

“Manfredonia è una piazza importante, il girone H è affascinante. Quando mi ha chiamato il direttore non ho esitato a dire subito di sì, è un motivo d’orgolio” così Mister Pezzella ospite di Telesveva.

“Non dobbiamo illudere nessuno, ma Manfredonia è una grande piazza. L’entusiasmo non si porta con le parole, ma con il lavoro. Il presidente è un pò deluso per le vicende con la tifoseria, dobbiamo accendere l’entusiasmo anche per lui“.

Sul mercato: “Conosco benissimo Giacobbe, ci ho giocato anche insieme. In questi anni a Manfredonia ha dimostrato grandissimo senso di appartenenza. Chi viene qui deve essere convinto, accettare la situazione e la realtà: dobbiamo salvarci”.

Sulle trattative: fatta per il ritorno di Balba, Babaj e Hernaiz profili attenzionati. Su Ceparano: “Giocatore che io ho allenato, conosco benissimo, ci stiamo lavorando: fa al caso nostro”.