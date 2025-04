[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Peschici, tentativo di cementificazione abusiva a Baia Zaiana. Barone chiede audizione in V Commissione. “Confronto tra gli enti interessati per tutelare la zona”

“La spiaggia di Baia Zaiana a Peschici è un gioiello naturalistico che va preservato e valorizzato. Quanto accaduto nei giorni scorsi, quando ignoti hanno provato a cementificare la discesa che porta a questa insenatura per costruire una strada abusiva, non deve passare sotto silenzio e rappresenta purtroppo solo l’ultimo di una serie di abusi edilizi nella zona. Serve il lavoro congiunto delle istituzioni per mettere fine a questo scempio”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.

“Non è accettabile – continua Barone – che nessun carabiniere forestale fosse disponibile quando sono arrivate le segnalazioni e siano dovuti intervenire i carabinieri di Vico del Gargano. Il tratto in cui è stato gettato il cemento verrà ripristinato grazie al Comune, ma gli interventi abusivi realizzati negli anni purtroppo sono tanti e non possiamo lasciare da sola l’amministrazione a combattere questa battaglia. Faccio mio l’appello del sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo che ha chiesto un tavolo tecnico con tutti gli enti interessati e deposito in V Commissione Regionale ambiente la richiesta di audizione del sindaco, di un rappresentante del Parco del Gargano, del presidente della Provincia di Foggia, dell’assessora regionale all’Ambiente e del WWF Foggia, in prima linea per la tutela di Baia Zaiana, per iniziare un primo confronto e capire come procedere sia per aumentare i controlli nella zona che per ripristinare lo stato dei luoghi. La tutela e la valorizzazione di questo tratto di costa, che ricordo essere soggetto a vincolo paesaggistico, deve essere una priorità. Ce lo chiedono i cittadini”