[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Peschici sul tatami: medaglie e gratificazioni per gli atleti dell’Asd Athletic Club!

Domenica 1°marzo 2026 presso il Palazzetto di San Severo si è tenuta la Gara di Karate con il 1°Memorial Nino Baldassarre, organizzato dal M° Luigi Dirodi.

La Città di Peschici è stata orgogliosamente rappresentata dalle cinture dell’Asd Athletic Club, capitanate dalla pluricampionessa, M°Loreta Lamargese.

La competizione ha esaltato il talento, la tecnica e la determinazione degli atleti, in un’arte marziale che richiede non solo forza fisica, ma anche grande concentrazione mentale.

Tra i protagonisti di questo importante evento si sono distinti anche i piccoli peschiciani, che hanno portato a casa ben 6 primi posti, 1 secondo posto, 2 terzi posti e 3 quarti posti.

Questi risultati non solo confermano il valore e la preparazione degli atleti, ma riflettono anche l’ottimo lavoro della loro insegnante.

“Gareggiare è sempre un’esperienza formativa – spiega la Maestra Lamargese – che va ben oltre il risultato. I miei atleti imparano a gestire la pressione, a confrontarsi con avversari, a rispettare il prossimo e ad accettare sia la vittoria che la sconfitta. Sono manifestazioni che lasciano un segno nella persona, non solo nell’atleta”.

“Queste vittorie ci riempiono di orgoglio e dimostrano che il lavoro, la disciplina e la passione quotidiana, valori cardine di questa disciplina, portano a risultati straordinari – ha commentato il consigliere delegato allo sport Francesco D’arenzo – Questi atleti non sono solo campioni sul tatami, ma anche un esempio positivo per la nostra comunità. Un ringraziamento doveroso va alla maestra per la sua dedizione e alle famiglie per il sostegno costante”.