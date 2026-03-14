Meteo
Perturbazione atlantica in arrivo sulla Puglia
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📡 DA #LUNEDÌ PERTURBAZIONE ATLANTICA SULLA PUGLIA.
🌧️ Locali residui addensamenti sulla dorsale salentina in queste ore con qualche rovescio isolato. Da #domenica pomeriggio fronte atlantico su tutta la regione con le prime piogge estese che insisteranno fino a martedì.
❄️ Sarà l’anticamera di una veloce irruzione molto fredda dai Balcani prevista da #mercoledì, con crollo termico di stampo invernale su tutta la Puglia.
🌧️ Il clou del passaggio atlantico delle prossime ore è previsto per tutta la giornata di lunedì, con intensità piogge da moderate a forti.
Meteopuglia in Foto