Perla Vatiero sulla sfera sentimentale svela: “Faccio fatica, sono complicata”, oggi è single

Perla Vatiero sul suo profilo Instagram si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che riguardano la sua sfera sentimentale, ha confermato che al momento è single.

Archiviata la relazione con Mirko Brunetti l’ex gieffina non ha ancora ritrovato l’amore. Ai suoi seguaci ha fatto sapere che forse il problema è lei e che le sue amiche la prendono in giro perché non le piace mai nessuno. Ha poi aggiunto: “Ho seri problemi perché a me una persona deve prendere esteticamente, caratterialmente, il modo fa tanto”.

Riferendosi ancora alla sua vita sentimentale Perla Vatiero ha ribadito che fa molta fatica perché raramente le piace qualcuno e questa cosa un po’ la spaventa. Ai suoi follower ha rivelato che le sue amiche le dicono che è complicata.

Ai fan con ironia ha detto di aver capito che vogliono per forza vederla con qualcuno, ha quindi chiesto loro di farle conosce questo ‘manzo’. Tra le varie cose Perla Vatiero ha ribadito: “Sarò io che sono complicata, molto particolare, se qualcuno mi ha suscitato interesse? Più no che sì. Non sono stata con nessuno”.