Perla Vatiero si racconta senza filtri in un libro: “Per la prima volta apro il cuore e…”

Nelle scorse ore Perla Vatiero sul suo profilo Instagram ha fatto una chiacchierata con i suoi tantissimi fan e si è lasciata sfuggire alcune inedite rivelazioni.

Tramite alcune storie ha risposto ad alcune domande fatte dai suoi seguaci e ha parlato anche di un importate progetto che la emoziona molto. Di che si tratta? L’ex gieffina ha scritto un libro e ha fatto sapere che dopo tanto tempo sente che sta costruendo qualcosa solo per sé stessa. Ai follower ha rivelato che per lei il Grande Fratello è stato un punto di svolta e vuole utilizzare la visibilità che ha ottenuto per raccontare chi è realmente.

Perla Vatiero si racconta in un libro: le rivelazioni dell’ex gieffina

L’ex volto di Temptation Island ha rivelato che da un po’ sta lavorando ad un progetto che la emoziona moltissimo. Si tratta di una storia, un diario, dove per la prima volta apre il cuore e racconta tutto quello che le è accaduto nell’ultimo anno.

Perla Vatiero non ha rivelato molti dettagli ma si è lasciata sfuggire un piccolo spoiler su Instagram dicendo ai fan che uno dei capitoli, intitolato ‘La stanza senza specchi’ rappresenta il momento in cui ha iniziato a guardarsi dentro. In questo racconta un momento particolare avvenuto al Grande Fratello, era notte e mentre tutti dormivano ha avuto una crisi. Ha poi aggiunto: “Lì ho capito che stavo combattendo con una me stessa che avevo lasciato indietro da troppo tempo. E da li è iniziato tutto. Voglio raccontare la verità, la mia, e farlo senza filtri”.