Perla Vatiero non è più single? Le rivelazioni dell’influencer

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I fan di Perla Vatiero le rivolgono spesso delle domande sulla sua sfera personale. Di recente aveva fatto sapere di essere ancora single, a parer suo forse non riesce a trovare un ragazzo che le piace perché è una donna complicata.

Di recente è cambiato qualcosa? Sembra che dopo la fine della sua relazione con l’ex fidanzato Mirko Brunetti l’ex gieffina sia finalmente pronta a voltare pagina. Tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram a chi le ha chiesto se fosse ancora single ha detto che ad oggi non c’è nessuno che le ha fatto battere il cuore al punto da innamorarsi.

Perla Vatiero non è innamorata, confessa però che c’è qualcuno che le piace

Ad oggi l’influencer non ha un nuovo fidanzato, sembra però che ci sia qualcuno nella sua vita. Di chi si tratta? Questo dettaglio non lo ha rivelato, ha però detto: “Che mi piaccia qualcuno sicuramente”. A detta sua dopo un anno che è single sarebbe folle se non ci fosse proprio nessuno.

Perla Vatiero chiacchierando con i suoi follower sul suo profilo Instagram ha ribadito che è una donna complicata però ha ammesso che c’è una persona che è riuscita a catturare la sua attenzione. Queste le sue parole: “Anche se sono così complicata qualcuno c’è che mi piace.“