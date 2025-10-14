San Giovanni RotondoStoria
Per non dimenticare: l’eccidio del 14 ottobre 1920 a San Giovanni Rotondo
Oggi ricordiamo con silenzio e rispetto uno dei momenti più tragici della nostra comunità. In quella data, durante l’insediamento del nuovo consiglio comunale democraticamente eletto, scoppiarono violenze che causarono la morte di 13 lavoratori e un carabiniere.
In un giorno in cui la democrazia locale avrebbe dovuto prevalere, la violenza si impose e 14 persone persero la vita.
Ricordare non è semplicemente un atto di memoria, ma una responsabilità collettiva.
Che il sacrificio di quelle vite ci sproni a costruire ogni giorno una società più giusta, libera e inclusiva.