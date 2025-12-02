Economia
Per le pensioni minime 3 euro in più al mese
Lieve aumento per le pensioni. Da gennaio, infatti, il trattamento minimo passerà dagli attuali 616,67 euro a 619,80 euro mensili, con un aumento di poco più di 3 euro al mese. L’importo è fissato dalla rivalutazione ordinaria, prevista all’1,4% in via provvisoria e salvo conguaglio a fine 2026 dal decreto 19 novembre 2025 pubblicato in GU n. 277/2025, più la rivalutazione eccezionale della legge.