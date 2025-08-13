Per la fine del caldo bisognerà attendere la fine della prossima settimana
Dal 21-22 Agosto in avanti un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa (pilotato da un ciclone presente sulla Scandinavia) investirà dapprima il cuore del Vecchio Continente, interessando poi anche parte del nostro Paese.
Lo scrive IlMeteo.it
Ecco quindi che potrebbero ripresentarsi i temporali con il rischio pure di eventi estremi a causa dei forti contrasti che si verrebbero a creare tra masse d’aria diverse.
Successivamente l’ingresso delle correnti instabili sui nostri mari favoriranno la formazione di un insidioso ciclone che darà il via ad una fase di intenso maltempo, in particolare sulle due Isole Maggiori.
Un fattore da tenere in considerazione per le prossime settimane/mesi sarà la temperatura fin troppo elevata dei nostri mari che potrebbe fornire l’energia per nubifragi e temporali violenti.