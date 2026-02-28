[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PENSIERI E PRATICHE PER LA RIGENERAZIONE. Ciclo d’incontri online

Il gruppo informale “Formiche Erranti” si presenta con un ciclo di incontri con Aldo Bonomi, Vanessa Pallucchi, Stefano Consiglio, Luca Bianchi, Carlo Borgomeo, Gianfilippo Mignogna, Fabrizio Minnella. Per comprendere il Sud e interrogarsi sulle strategie e le opportunità di sviluppo delle aree interne.

Lunedì 2 marzo prende il via un ciclo d’incontri online promosso dal gruppo informale Formiche Erranti, in collaborazione con Legambiente FestambienteSud, Omero su Marte, Gargano Natour e DDUM Studio.

Gli esperti coinvolti in questo ciclo d’incontri sono: ALDO BONOMI (sociologo, direttore di AASTER), VANESSA PALLUCCHI (vicepresidente nazionale di Legambiente, già portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore), STEFANO CONSIGLIO (presidente della Fondazione Con il Sud e docente Università Federico II di Napoli), LUCA BIANCHI (direttore di SVIMEZ), CARLO BORGOMEO (esperto di sviluppo locale già presidente Fondazione Con il Sud), GIANFILIPPO MIGNOGNA (esperto sviluppo aree interne già sindaco di Biccari), FABRIZIO MINNELLA (responsabile comunicazione Fondazione Con il Sud).

Gli incontri si terranno su piattaforma online e la partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti.

Per iscriversi compilare il modulo online https://forms.gle/jRR62S8SkhkKAoXXA.

Di cosa si parlerà? La crisi demografica, la concentrazione delle persone e dei flussi economici nelle aree metropolitane, la debolezza strutturale delle amministrazioni locali, l’emigrazione giovanile, rendono più difficile le sfide della sopravvivenza e dello sviluppo delle aree marginali del Belpaese. La dinamica che stiamo vivendo è in parte effetto di fattori macroeconomici e di cambiamenti geopolitici che vanno analizzati e compresi nella loro evoluzione, ma è anche il sintomo dell’inefficacia e, in generale, della inadeguatezza strategica delle politiche adottate negli ultimi decenni. Accanto agli insuccessi, però, sono state messe in campo numerose buone pratiche che possono suggerire scelte metodologiche e vie da seguire per gli interventi futuri. Serve potenziare la quantità degli investimenti, ma occorrono anche nuove strategie improntate alla qualità, con interventi più efficaci a rendere desiderabile vivere e operare nelle periferie e capaci di innescare reali e fecondi processi rigenerativi.

Formiche erranti è un gruppo informale e aperto di professionisti e attori locali sensibili all’innovazione, uniti dall’esperienza e dal comune coinvolgimento in diversi progetti di rigenerazione sociale, territoriale, culturale, economica e nella costruzione di iniziative nel campo della comunicazione strategica, che avverte il bisogno di unirsi per interrogarsi, riflettere e confrontarsi al fine di individuare nuove strategie, creare nuovi modelli di cultura professionale e avviare progetti e laboratori locali di sperimentazione capaci di innescare processi autenticamente generativi. Formiche Erranti è stata fondata su iniziativa di Domenico Sergio Antonacci, Luciano Castelluccia, Chiara Pirro, Franco Salcuni e Lorenzo Scaraggi. I fondatori coordineranno gli incontri in programma, interloquendo con gli ospiti.

CALENDARIO

Lunedì 2 marzo (ore 17.30)

Aldo Bonomi e Vanessa Pallucchi

conversazione su stato di salute e risorse sociali per lo sviluppo delle aree interne

Lunedì 9 marzo (ore 17)

Luca Bianchi e Stefano Consiglio

conversazione a partire dalle analisi del Rapporto Svimez e dall’esperienza di Fondazione Con il Sud

Lunedì 16 marzo (ore 17.30)

Carlo Borgomeo

a partire dal libro Sud, il capitale che serve (Vita e Pensiero 2022)

Giovedì 19 marzo (ore 17.30)

Gianfilippo Mignogna

a partire dal libro Ospitare fa bene. Economie di luogo, accoglienza e turismo in un paese di un’area interna” (Youcanprint 2023)

Lunedì 23 marzo (ore 17.30)

Fabrizio Minnella

a partire dal libro Comunicare vuol dire fiducia. La comunicazione sociale per il cambiamento (Rubettino 2025)

Biografie degli esperti

ALDO BONOMI

Sociologo, ha fondato e dirige il consorzio AASTER. Professore a contratto allo IULM, scrive su diverse testate (Vita, Manifesto, Corriere della Sera e su Il Sole 24 Ore, dove cura la rubrica “microcosmi”). Responsabile della collana “Comunità concrete” per la casa editrice Derive Approdi, ha fondato e diretto il periodico “Communitas”. Negli anni ’90 ha promosso, insieme con Carlo Borgomeo le “Missioni di sviluppo” nell’ambito della Legge 44 per l’imprenditorialità giovanile, e i “Patti territoriali per lo sviluppo” nell’ambito dell’esperienza al CNEL, presieduta da Giuseppe De Rita. Consulente di big player dell’economia e delle reti per la competizione nella ridefinizione del rapporto con i territori. Appassionato dalle trasformazioni della composizione sociale nei contesti urbani ed extra urbani, con particolare riferimento al mutamento del rapporto tra smart city e smart land, ai processi migratori, ai fenomeni di vulnerabilità e marginalità sociale, alle forme di convivenza nelle comunità locali e nei quartieri metropolitani.

VANESSA PALLUCCHI

Vicepresidente nazionale di Legambiente è stata Portavoce Nazionale del Forum del Terzo Settore dal 2021 al 2025, dal 2022 al 2025 vicepresidente del Consiglio Nazionale del terzo Settore, dal 2008 al 2023 presidente di Legambiente Scuola Formazione, l’associazione professionale di insegnanti ed educatori di Legambiente. È stata, inoltre coordinatrice della consulta Educazione e Scuola del Forum del Terzo Settore, membro della Commissione Unesco per l’Educazione allo sviluppo sostenibile, presidente di Legambiente Umbria. Laureata in filosofia ha maturato esperienze nel campo delle policy che attengono i temi dell’edilizia scolastica, dell’apprendimento permanente e della povertà educativa nell’ottica del loro ruolo e valore nella transizione ecologica. Ha condotto attività di ricerca-azione e formazione nel campo dell’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

STEFANO CONSIGLIO

Presidente della Fondazione CON IL SUD dal 2023. Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale, Presidente della Scuola delle Scienze Umane e componente del direttivo della School of Public Management e del centro Federica Web Learning dell’Università di Napoli Federico II. Il prof. Consiglio è stato il coordinatore del corso magistrale in Innovazione Sociale e in Management del Patrimonio Culturale e Ambientale. Consigliere di amministrazione del Parco Archeologico di Pompei, è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Castel Capuano e di IFEL Campania. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati sui temi del cambiamento organizzativo, del management del patrimonio culturale e dell’innovazione sociale applicati alla nascita di imprese sociali e culturali.

LUCA BIANCHI

Esperto in economia regionale e politiche di sviluppo territoriale, è Direttore Generale SVIMEZ, Vice Presidente ISMEA, membro del Consiglio di territorio della Regione Sud di Unicredit spa.

Già Capo Dipartimento delle Politiche competitive al Ministero delle Politiche agricole, Assessore all’Economia della Regione Siciliana, Presidente IFEL Campania, Esperto di economia e politiche di sviluppo presso organi istituzionali (quali Vice Ministro dello Sviluppo economico; Confindustria; Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Commissione Antimafia del Parlamento).

CARLO BORGOMEO

Profondo conoscitore delle dinamiche socio-economiche del Mezzogiorno, esperto di sviluppo locale e di politiche di promozione di imprenditorialità. Da sempre attento alle esperienze e alle problematiche del terzo settore. Fondatore e primo Presidente del settimanale VITA. Presidente della Fondazione CON IL SUD dal 2009 al 2023. Negli anni ’70 sindacalista. Ricercatore al Censis nei primi anni ’80. Per quattordici anni (1986-1999) Presidente della Società per l’imprenditorialità giovanile, poi Amministratore delegato di Sviluppo Italia, fino a febbraio 2002. Dal 2002 al 2007 Amministratore delegato della Società di Trasformazione urbana di Bagnoli. Nel 2007, Consigliere delegato di Fondosviluppo Spa. Nel 2002 ha costituito una società operante nel settore della consulenza alle Pmi e agli enti Locali.

GIANFILIPPO MIGNOGNA

Avvocato specializzato in diritto dell’ambiente, è stato dal 2009 AL 2024 Sindaco di Biccari (FG), vice presidente nazionale di Borghi Autentici d’Italia, referente Uncem per la Puglia. Nel corso del suo mandato, Biccari si è distinta per lo sviluppo turistico e la capacità di attivare politiche innovative. Inoltre ha ottenuto molteplici riconoscimenti tra cui la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, l’ingresso nei Borghi Autentici d’Italia e recentemente il titolo di Comune Amico del Turismo Itinerante. Autore di Numerose pubblicazioni.

FABRIZIO MINNELLA

Laureato in Sociologia del lavoro, comunicatore e giornalista, esperto in comunicazione sociale, dal 2008 è responsabile Comunicazione e relazioni esterne della Fondazione Con il Sud e dal 2016 dell’impresa sociale Con i Bambini che attua i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Direttore responsabile del video magazine partecipativo ConMagazine.it, in passato si è occupato di comunicazione e marketing della cultura. Nel 2024 ha ricevuto il Premio giornalistico Bomprezzi-Capulli con menzione speciale “Comunicatore dell’anno”.