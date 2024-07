”Penalizzata la Riviera Sud di Manfredonia”. Nasce un’associazione per lo sviluppo turistico

Negli ultimi decenni la Regione Puglia ha penalizzato pesantemente la Riviera Sud del Golfo di Manfredonia (a vantaggio di altre zone costiere della Puglia), apponendo tutti i vincoli possibili ed immaginabili, come il SIC, ZPS, PAI, PUTT, PPTR e da ultimo l’Oasi di Protezione Speciale istituita dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, che in questi due anni e mezzo è servita solo a far proliferare i cinghiali, mentre nessun altro esemplare di fauna selvatica si è insediato o riprodotto spontaneamente in quest’area fortemente antropizzata per la presenza di villaggi turistici, camping, stabilimenti balneari e strutture turistico-ricettive.



I problemi per la Riviera Sud sono iniziati quando fu fatto quello “scempio” (sotto il profilo ambientale) di trasferire sulla Riviera Sud i vincoli SIC e ZPS, che insistevano sui valloni e le steppe pedegarganiche ricadenti nella Zona Industriale di Manfredonia, per tutelare la gallina prataiola minacciata dall’insediamento delle aziende del Contratto d’Area di Manfredonia.



Nel silenzio imbarazzante delle associazioni ambientaliste, che nonostante avessero presentato ricorso alla Commissione Europea (con conseguente apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano), nulla dissero sul fatto che la gallina prataiola si sarebbe trasferita per magia (a fare le vacanze) sulla Riviera Sud.



Il baratto tra gli interessi economici derivanti dall’insediamento delle aziende del Contratto d’Aria e la tutela dell’habitat dei valloni e delle steppe pedagarganiche, sostituita artificiosamente con quella della Riviera Sud fortemente antropizzata (cioè tra due tipologie di habitat completamente diverse, con specifico riferimento a specie di uccelli e selvaggina anch’esse completamente diverse) la dice lunga sul silenzio imbarazzante delle associazioni ambientaliste, a loro volta interessate a percepire i notevoli finanziamenti regionali, nazionali ed europei (il progetto finanziato con miglia di centinaia di euro per consentire la riproduzione della gallina prataiola sulla Riviera Sud è miseramente fallito).



Con questa operazione, finalizzata ad una presunta salvaguardia della gallina prataiola (che nessuno ha mai visto nelle nostre zone), è stato stroncato ogni sviluppo turistico sulla Riviera Sud.

Giovedì 18 Luglio alle ore 20:00 presso la sala parrocchiale della Chiesa San Pio di Manfredonia, sita in viale Europa n. 1 (Zona Comparti)

ci sarà una riunione per la costituzione dell’Associazione per lo sviluppo turistico della Riviera Sud del Golfo di Manfredonia, al fine di intraprendere tutti insieme le azioni per la rimozione dei numerosi vincoli apposti illegittimamente dalla Regione Puglia.

Associazione per lo sviluppo turistico della Riviera Sud del Golfo di Manfredonia