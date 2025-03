[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PD Puglia: “Decaro il nome più forte possibile”

Si è tenuta ieri mattina a Bari la Direzione regionale del Partito Democratico Puglia, alla presenza del Segretario regionale Domenico De Santis e del Presidente dei senatori del PD Francesco Boccia.

“Lunedì parte la campagna referendaria sul lavoro: un momento cruciale nella storia recente del Paese e del nostro rapporto con le lavoratrici, i lavoratori e le forze sindacali” – ha dichiarato De Santis, annunciando l’intenzione di calendarizzare a breve una giornata di mobilitazione regionale. “La destra sui temi sociali scappa: noi intendiamo riportarli al centro dell’agenda a partire dalla Puglia, che sul tema del Jobs Act è sempre stata avanguardia”.

Il Segretario regionale ha poi sottolineato il percorso di rinnovamento del partito in vista delle prossime elezioni regionali: “Stiamo cambiando profondamente il modo di presentarci all’elettorato. Il nostro impegno non è solo quello di rinnovare le liste e renderle pienamente rispettose del codice etico del PD, ma anche di valorizzare nuove energie, eleggendo ragazze e ragazzi giovani. Questo è frutto del lavoro con la scuola di formazione e con il giornale regionale del Partito, strumenti fondamentali per costruire il futuro gruppo dirigente”.

A concludere i lavori, l’intervento dell’ on.Francesco Boccia, che ha ribadito il pieno sostegno della Segreteria nazionale al lavoro del PD Puglia e ha preso posizione sulla legge elettorale regionale:

“Rivendichiamo con forza la nostra posizione contraria alla norma sui Sindaci, che ci impegniamo a contrastare anche perché probabilmente incostituzionale. Il nostro primo obiettivo resta una grande mobilitazione sul referendum sul lavoro, per proporre una visione alternativa delle politiche sociali”.

Guardando alle elezioni regionali, Boccia ha chiarito: “Subito dopo la mobilitazione referendaria, partirà la campagna elettorale per le regionali. Sarà Domenico De Santis a convocare il tavolo della coalizione. Non c’è dubbio che il nome di Antonio Decaro sia il più forte possibile che il PD può mettere in campo”.