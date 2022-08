PD Manfredonia: “Sia fatta immediatamente chiarezza e sia esemplare la pena per chi ha generato così tanta sofferenza”

Trovare le parole che possano descrivere l’orrore è fatica che non ci appartiene. Non ne abbiamo la capacità e forse nemmeno la forza.

Perché quando il disprezzo della vita altrui e della propria raggiunge livelli così macabri bisogna fermarsi e riflettere: fino a che punto si è disposti a spingersi?



La triste vicenda che ha coinvolto alcuni operatori socio sanitari di una struttura privata di Manfredonia lascia sgomenti. È la cultura dominante del forte che schiaccia il debole: gli anziani relegati ad un peso e non a memoria storica, una zavorra trascinata a fatica e non scrigno prezioso di esperienze e ricordi.

Le scene di anziani picchiati, abusati sessualmente, vessati psicologicamente, alzati in aria e sbattuti con violenza, restano un macigno indelebile sulla coscienza di una città che dovrebbe fermarsi e riflettere su quello che è diventata e sulla capacità di generare orrore che negli ultimi anni l’ha vista assoluta protagonista.



Un ringraziamento particolare va agli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine che con professionalità hanno messo fine alle angherie e alle vessazioni a cui gli anziani ospiti della struttura erano sottoposti. Immaginiamo che non sia stato semplice ritrovarsi di fronte a quelle immagini e conservare comunque la lucidità.



Sia fatta immediatamente chiarezza e sia esemplare la pena per chi ha generato così tanta sofferenza.

“Non stancatevi di sottolineare con la parola e con le azioni che la presenza e la partecipazione degli anziani alla vita sociale è indispensabile per il buon cammino di un popolo.” (Papa Francesco)

PD MANFREDONIA