Pd Manfredonia per il no al referendum
Questo referendum viene presentato come una scelta facile, quasi ovvia. Ma quando si toccano diritti, regole e tutele non esistono scorciatoie: esistono conseguenze. E quelle conseguenze non le pagheranno gli slogan di oggi, ma le pagheranno le persone domani.
Noi non siamo contrari al cambiamento. Lo abbiamo sempre sostenuto quando serviva migliorare davvero le cose. Proprio per questo sappiamo riconoscere quando, dietro la parola “riforma”, si nasconde un passo indietro. Semplificare non significa cancellare. Decidere in fretta non significa decidere meglio.
Per noi la politica è assumersi responsabilità anche quando è meno comodo. Dire di no quando qualcosa non tutela abbastanza, quando crea più problemi di quanti ne risolva, quando chiede fiducia senza dare garanzie.
Per questo la nostra posizione è chiara: il 22 e 23 marzo vota NO.
PD MANFREDONIA