Chi era Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti: età, carriera, figlie e cause della morte

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La scomparsa di Sagitta Alter, avvenuta a Roma all’età di 85 anni, ha riportato alla memoria una delle storie d’amore più lunghe e intense del mondo dello spettacolo italiano. Figura riservata ma centrale nella vita di Gigi Proietti, Sagitta è stata per quasi sessant’anni la sua compagna, la sua confidente, la sua forza silenziosa. La sua morte, arrivata a sei anni dalla scomparsa del grande attore, ha commosso il pubblico e chi l’ha conosciuta da vicino, ricordando una donna che ha scelto di restare lontana dai riflettori pur avendo contribuito in modo decisivo alla carriera del compagno.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi era davvero Sagitta Alter? Quale ruolo ha avuto nella vita di Gigi Proietti? E quali sono state le cause della sua morte e il percorso che l’ha portata a diventare una figura così importante nella cultura italiana? Scopriamolo insieme.

Le origini di Sagitta Alter: dalla Svezia a Roma, una vita costruita accanto a Gigi Proietti

Sagitta Alter nasce in Svezia nel 1940 e arriva in Italia da giovanissima, attratta dalla storia e dalla vitalità di Roma. Lavora come guida turistica, un mestiere che le permette di muoversi tra lingue, culture e persone, qualità che conserverà per tutta la vita. È proprio nella Capitale che, nel 1962, incontra un giovane Gigi Proietti, allora agli inizi della sua carriera e ancora lontano dal successo che lo avrebbe reso uno dei volti più amati del teatro italiano.

Il loro incontro avviene in un contesto semplice, quasi casuale, tra musica, feste e locali romani. Da quel momento nasce un legame che non si spezzerà più. Sagitta decide di restare in Italia, rinunciando al ritorno nel suo Paese d’origine. I primi anni sono difficili, vissuti in spazi piccoli e con pochi mezzi, ma segnati da una complicità che diventerà la base della loro storia.

Pur non essendosi mai sposati, per scelta condivisa, hanno costruito una famiglia solida e unita. Sagitta ha sempre raccontato che il loro “traguardo più bello” non era un certificato, ma la capacità di restare insieme per una vita intera.

Accanto a Proietti, Sagitta non è mai stata una semplice compagna. Grazie alle sue competenze linguistiche e alla sua sensibilità culturale, ha lavorato come traduttrice e adattatrice teatrale, contribuendo dietro le quinte a diversi progetti. È stata una presenza costante nella gestione del Politeama Brancaccio e del Globe Theatre, diventando una figura di riferimento per chi lavorava con l’attore.

Il ruolo nella famiglia Proietti: le figlie Susanna e Carlotta e l’eredità culturale

Dalla lunga unione tra Sagitta Alter e Gigi Proietti nascono due figlie, Susanna e Carlotta, entrambe cresciute in un ambiente ricco di arte, musica e teatro. Susanna sceglie una carriera dietro le quinte, lavorando come scenografa e costumista, mentre Carlotta segue le orme del padre, diventando attrice e cantautrice. Entrambe hanno sempre riconosciuto nella madre una guida discreta ma determinante, capace di sostenere la famiglia anche nei momenti più complessi.

Dopo la morte di Proietti, avvenuta il 2 novembre 2020, Sagitta si impegna con forza nella creazione della Fondazione Gigi Proietti, nata per preservare l’eredità artistica del compagno e sostenere le nuove generazioni di attori. È un lavoro che porta avanti con dedizione, trasformandosi nella custode della memoria del grande mattatore romano.

Chi l’ha conosciuta la descrive come una donna piena di vita, positiva, capace di affrontare ogni sfida con eleganza e determinazione. Cinzia D’Angelo, storica portavoce della famiglia, l’ha definita “l’anima di tutto”, sottolineando quanto Sagitta fosse fondamentale nella gestione dei progetti culturali legati a Proietti.

La morte di Sagitta Alter: età, cause e il ricordo di una donna che ha segnato un’epoca

Sagitta Alter si è spenta a Roma all’età di 85 anni, circondata dall’affetto delle figlie e dei suoi cari. Le cause della morte non sono state rese note nel dettaglio, ma si parla di un declino naturale legato all’età, vissuto con la stessa riservatezza che ha caratterizzato tutta la sua vita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di affetto e cordoglio, non solo da parte del pubblico ma anche da figure istituzionali e dal mondo dello spettacolo.

Il suo nome resterà per sempre legato a quello di Gigi Proietti, ma la sua storia merita di essere ricordata anche per ciò che ha costruito in prima persona: una vita dedicata alla cultura, alla famiglia e alla tutela dell’eredità artistica di uno dei più grandi attori italiani.

Sagitta Alter non è stata solo la compagna di Proietti. È stata la sua forza silenziosa, la sua alleata, la sua memoria. Una donna che ha scelto di restare nell’ombra, pur avendo illuminato la vita di uno degli artisti più amati del nostro Paese.