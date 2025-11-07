[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PD Manfredonia: “La piazza simbolo della nostra città”. Domani il comizio di Campo

La piazza simbolo della nostra città per spiegare le nostre ragioni.

La piazza che è idealmente e fisicamente luogo di incontro, di scambio, di riflessione, di rabbia e di gioia.

Sabato 8 Novembre in Piazza del Popolo alle ore 19.00 il Partito Democratico di Manfredonia con Paolo Campo parlerà alla città provando a mettere un punto fermo, a fare chiarezza, sui temi più discussi della campagna elettorale.

Vi aspettiamo!

PD Manfredonia