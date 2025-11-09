[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pd Manfredonia: “Il comizio è il modo in cui noi da sempre ci sottoponiamo al giudizio della città”

La piazza è una cosa che ci appartiene.

Il comizio è il modo in cui noi da sempre ci sottoponiamo al giudizio della città.

I manifesti, i contenuti social, i banner pubblicitari tanto in voga in questi tempi moderni, non riusciranno mai a spiegare le emozioni che si provano quando si parla dal vivo al proprio popolo.

E la cosa che più ci inorgoglisce è che siamo gli unici a farlo.

C’era una volta la campagna elettorale nelle piazze.

E c’è ancora.

Almeno per noi.

Partito Democratico Manfredonia