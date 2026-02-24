[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pd Manfredonia: criterio chiaro per la designazione degli scrutatori

In occasione del referendum del 22 e 23 marzo, il Partito Democratico di Manfredonia adotterà un criterio chiaro e verificabile per la designazione degli scrutatori da presentare all’Ufficio Elettorale Comunale, ovvero il sorteggio pubblico integrale tra coloro che hanno comunicato la propria disponibilità.

I nominativi saranno estratti esclusivamente tra le cittadine e i cittadini che compileranno il form online disponibile al link https://forms.gle/7ntVXX4SRKXz7X5U8

Una scelta semplice ma netta, che supera logiche discrezionali e personali e garantisce pari opportunità di accesso.

Nel rispetto di un principio di equità sociale, sarà data priorità a inoccupati, disoccupati e studenti, purché regolarmente iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Manfredonia.

Chiunque fosse interessato potrà inviare la propria disponibilità compilando il form entro le ore 12:00 di venerdì 27 febbraio.

Il sorteggio si svolgerà in forma pubblica

📍 presso la sede del Partito Democratico di Manfredonia — Via del Seminario, 1

🗓 venerdì 27 febbraio

🕡 ore 18:30

Crediamo che la politica debba praticare ogni giorno ciò che chiede alle istituzioni: trasparenza, regole uguali per tutti e attenzione concreta verso chi ha meno opportunità. Aprire le porte, rendere verificabili le scelte e rimettere al centro la comunità non è uno slogan: è un metodo.

Invitiamo tutte e tutti gli interessati a partecipare.