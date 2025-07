[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PD Manfredonia contro Ugo Galli:”Politicamente disonesto”

Le dichiarazioni del consigliere comunale Ugo Galli e le uscite social dei rappresentanti di Forza Italia non sono solo inutili provocazioni: sono un chiaro esempio di irresponsabilità politica, alimentata da superficialità, disinformazione e totale disinteresse per la verità.

La gestione dei mastelli per la raccolta differenziata, come qualunque altro aspetto dell’organizzazione dell’igiene e della pulizia della città, è frutto di una pianificazione che si svolge nel tempo e impegna non poco l’Amministrazione comunale e l’ASE.

La nota dell’azienda ha chiarito quali passaggi tecnici e burocratici siano stati necessari per giungere al risultato che noi per primi avevamo interesse ad ottenere.

Magari bastassero 2 o 4 o 10 giorni per portare a compimento un’operazione che garantirà all’ASE e, di riflesso, alla città un miglioramento della raccolta differenziata e a ‘costo zero’ per le casse comunali.

Sostenere che alla sua origine ci sia un post su Facebook, peraltro scritto da chi ha esperienza di procedure amministrative, è una sciocchezza colossale affermata con l’intento di alimentare confusione e sfiducia.

E non solo è falso: è gravemente scorretto. È una narrazione tossica costruita ad arte da chi, invece di assumersi responsabilità, gioca alla politica-spettacolo. Un’opposizione senza contenuti, senza proposte, senza competenza. Una strategia misera, che usa il disagio dei cittadini come trampolino per la visibilità personale.

Chi ha ricoperto e ricopre un incarico istituzionale dovrebbe sapere come funziona un’Amministrazione. Dovrebbe avere rispetto per i processi, per i tecnici, per il lavoro serio che si fa ogni giorno.

Se la stessa persona finge di non saperlo, è in malafede ed è politicamente disonesto.

Questa non è politica. È sciacallaggio comunicativo. Ed è ora di dirlo con chiarezza: Forza Italia a Manfredonia non fa opposizione. Fa solo rumore. Non costruisce. Distrugge. Non propone. Avvelena il dibattito pubblico con polemiche sterili e attacchi gratuiti.

Manfredonia merita ben altro. I cittadini non hanno bisogno di influencer in cerca di consenso facile, ma di amministratori capaci, credibili, seri. A chi continua a speculare sulle difficoltà della città, rispondiamo con i fatti, con il lavoro e – soprattutto – con il disprezzo politico che si riserva a chi tradisce il proprio ruolo.

PD MANFREDONIA