PD in festa a Manfredonia a settembre. Schlein: “Nostro dovere è andare strada per strada”

L'”estate militante” del PD ha una tappa importante anche a Manfredonia, dove a settembre si terrà la festa regionale pugliese de l’Unità.

Ecco le dichiarazioni ad AdnKronos del responsabile Organizzazione, Igor Taruffi.

“Per adesso siamo già a oltre 400, in aumento rispetto allo scorso anno. Quest’anno abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione ai piccoli centri, le città di provincia, le aree interne. Vogliamo portare il Pd nelle aree periferiche, nelle aree dove l’affluenza è più bassa. E’ lì che dobbiamo stare se vogliamo provare a recuperare quel pezzo”

“Nostro dovere – ha ripetuto Schlein in questi giorni – è andare strada per strada, paese per paese, ad ascoltare le persone che non si sentono più rappresentate”. Le feste dell’Unità saranno anche l’occasione per far marciare la campagna contro l’autonomia differenziata con la raccolta firme per il referendum e far crescere le sottoscrizioni “sulle leggi di iniziativa popolare”