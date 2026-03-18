Pazzi di Sushi, Rosy Chin guida la sfida del sushi: quando inizia e come funziona

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Il panorama dei food show italiani si arricchisce con Pazzi di Sushi, un format che porta in televisione un viaggio tra sapori orientali, creatività e storie personali. Alla guida c’è Rosy Chin, chef e imprenditrice che ha costruito la propria identità culinaria nel punto d’incontro tra culture diverse. Il programma debutta in prima serata e promette di raccontare il sushi in tutte le sue forme, dalle interpretazioni più rigorose alle sperimentazioni più audaci.

Come si sviluppa la sfida tra i ristoranti? Chi è davvero Rosy Chin e perché è stata scelta per questo ruolo? E soprattutto, quando e dove sarà possibile seguire le puntate? Scopriamolo insieme.

Rosy Chin e l’identità del programma: perché Pazzi di Sushi è diverso dagli altri food show

La forza di Pazzi di Sushi nasce dalla sua conduttrice. Rosy Chin, milanese di origini cinesi, è cresciuta tra cucine professionali e tradizioni familiari che hanno plasmato il suo modo di interpretare il cibo. Nel suo ristorante milanese, noto per la cucina fusion, ha costruito un linguaggio gastronomico che unisce tecniche giapponesi, ingredienti mediterranei e sensibilità orientale.

La sua presenza sui social e la partecipazione a programmi televisivi l’hanno resa un volto familiare, ma è nel mondo della ristorazione che ha consolidato la sua autorevolezza.

In Pazzi di Sushi, Rosy porta questa esperienza all’interno di un format che unisce competizione e racconto. Ogni puntata è costruita attorno a tre Sushi Advisor, appassionati ed esperti che accompagnano la conduttrice nei loro ristoranti preferiti.

Il programma non si limita a valutare la qualità del pesce o la precisione del taglio. Rosy osserva la coerenza della proposta, la cura della materia prima e il modo in cui ogni locale racconta la propria identità attraverso i piatti. Le storie personali degli Advisor diventano parte integrante della sfida, trasformando ogni episodio in un viaggio che unisce gusto, cultura e sensibilità individuale.

Come funziona Pazzi di Sushi: la sfida tra tradizione, fusion e sperimentazione

Il format riprende la struttura che ha reso celebre la saga “Pazzi di…”, ma la declina in un territorio completamente nuovo. In ogni puntata, i tre Advisor portano Rosy Chin nei loro ristoranti del cuore, mettendo a confronto tre modi diversi di interpretare il sushi.

Il viaggio attraversa l’intero universo della cucina giapponese e asiatica, mostrando come un piatto apparentemente semplice possa assumere forme e significati molto diversi.

La sfida si sviluppa lungo tre direttrici:

• La tradizione, con ristoranti che custodiscono la disciplina dei maestri itamae e il rispetto per tecniche millenarie.

• La cucina fusion, dove ingredienti e culture si incontrano per creare piatti contemporanei e sorprendenti.

• La sperimentazione, con proposte che reinventano il sushi in forme nuove, spesso lontane dai canoni classici.

Ogni locale viene valutato non solo per la qualità dei piatti, ma anche per la capacità di raccontare una storia. Rosy Chin osserva la cura nella scelta delle materie prime, la precisione dei gesti e l’identità culinaria che emerge da ogni preparazione.

Il sushi diventa così un pretesto per esplorare un fenomeno culturale che in Italia ha conosciuto una crescita straordinaria. Negli ultimi anni, infatti, la cucina giapponese è passata dall’essere una proposta di nicchia a un’abitudine diffusa, con ristoranti tradizionali, format all-you-can-eat e locali di alta gamma che convivono in un panorama gastronomico sempre più ricco.

Quando inizia Pazzi di Sushi e dove vederlo in TV e streaming

La prima puntata di Pazzi di Sushi va in onda mercoledì 18 marzo 2026 alle 22:00 su Food Network, canale 33 del digitale terrestre e canale 53 di tivùsat.

Per chi preferisce lo streaming, tutte le puntate saranno disponibili on demand su discovery+ subito dopo la messa in onda.

Il programma è prodotto da una realtà specializzata in format gastronomici e si inserisce in un palinsesto che negli ultimi anni ha puntato sempre più su programmi dedicati alla cucina regionale, alle sfide culinarie e ai racconti gastronomici.

La scelta di dedicare un intero show al sushi risponde alla crescente curiosità del pubblico italiano verso la cucina asiatica, sempre più presente nelle abitudini alimentari e nella cultura pop.