Paura per un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Miracolata da Dio”

Paura per Marika Abbonato, la non scelta di Daniele Paudice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato alcune storie su Instagram dove si è mostrata in sedie a rotelle con un collare ortopedico e una gamba fasciata. La ragazza ha aggiunto uno scritto allo scatto pubblicato sui social: “Benedetta. Grazie a quelle persone che si sono preoccupate ieri e ci hanno soccorso. Tutto sommato stiamo bene. Abbiamo sfiorato una tragedia siamo state graziate da Dio”. Marika Abbonato non ha svelato i dettagli di quello che è accaduto ma si può supporre che viaggiasse in auto in compagnia di un’amica. Comunque il volto di Uomini e Donne c’ha tenuto a far sapere ai fan che le cose potevano andare molto peggio.

Uomini e Donne, Marika Abbonato è stata coinvolta in un incidente stradale

