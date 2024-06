Paura per Raffaella Scuotto di Uomini e Donne: è stata operata, cos’è successo

Raffaella Scuotto è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione di Uomini e Donne appena conclusasi. La ragazza è stata scelta da Brando alla conclusione di un trono durato oltre otto mesi. I due appaiono più innamorati che mai, tanto da sognare di andare a convivere. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, Raffaella Scuotto è tornata a far parlare di sé per un problema di salute che l’ha colpita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha riferito in alcune storie pubblicate su Instagram di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. La donna ha affermato di essersi sottoposta al pap-test che ha scoperto la presenza di un polipo e una piaga a livello uterino. Di qui, la decisione di operarsi per rimuovere entrambi i problemi da parte della fidanzata di Brando.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ha subito un intervento

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha vissuto un momento molto delicato. Raffaella Scuotto su Instagram ha ammesso che l’intervento è andato bene, tanto che adesso necessita solo di un po’ di riposo. La giovane ha affermato che l’esperienza l’ha aiutata a capire che la salute non va sottovalutata. Le parole di Raffaella hanno generato le più diverse versioni. Alcuni infatti hanno attaccato la fidanzata di Brando sostenendo che stesse sbagliando a parlare di cose intime. Di qui, è arrivata la replica di Raffaella che ha tuonato: “Non parlo delle solite ca****e, ma di un fatto che può spronare qualcuno ha prenotare visite fondamentali per la salute.” La donna ha concluso ammettendo di aver sempre provato stima per le persone che parlano di salute e di prevenzione perché è un messaggio importantissimo.