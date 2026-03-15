Paura per Lameck Banda: Dimesso dal Cardarelli dopo il Malore a Napoli

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Napoli, 15 marzo 2026 – 10:09 – Buone notizie per Lameck Banda, attaccante del Lecce: dopo il malore subito durante la partita Napoli-Lecce, il giocatore è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli, con tutti gli esami clinici risultati negativi.

Il malore in campo

Durante la sfida contro il Napoli, Banda si è accasciato al suolo dopo un contrasto di gioco, portandosi le mani al petto, destando grande preoccupazione tra compagni e staff medico. Subito sostituito, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cardarelli per accertamenti più approfonditi.

Fortunatamente, tutti i controlli, compresi quelli cardiologici, hanno dato esito negativo: nessun problema serio per l’attaccante zambiano, che ha mantenuto coscienza per tutto il tempo.

Il commento dell’allenatore

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato dopo la partita:

“Ci siamo un po’ preoccupati per il ragazzo, ma sembra che sia solo una brutta botta. Ho avuto paura, sì, è stata una botta sul petto, sulla parte destra, credo che la situazione si risolverà al meglio.”

La preoccupazione di Antonio Conte

Anche Antonio Conte ha vissuto attimi di paura, raccontando di aver visto Banda accasciarsi proprio di fronte a lui. Conte ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi, sottolineando quanto episodi simili possano preoccupare, soprattutto considerando i rischi legati al cuore nei calciatori.

“Gli auguriamo il meglio, anche perché la moglie aspetta un bambino”, ha aggiunto Conte.

Dimissione e aggiornamenti

Nel comunicato ufficiale del Lecce, pubblicato domenica mattina 15 marzo 2026, si legge:

“Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo.”

Il giocatore ha quindi potuto tornare a casa in sicurezza, sollevando tifosi e staff da ogni preoccupazione.