Paura di un pomeriggio deprimente? Domenica ci sono i Gheghé con i laboratori creativi per bambini

Zona rossa e facce scure? Difficoltà nel riuscire a tenere i bambini impegnati in casa? Niente paura: ci pensano i Gheghé.

Se, infatti, la pandemia costringe all’immobilismo, fortunatamente c’è anche tanta voglia di fare e sperimentare che non viene meno. Anche da parte di chi, per cause di forza maggiore, ha dovuto fermare la propria attività.

E così Giusy Granatiero e Gaetano Latronica, conosciuti come i Party con Gheghé, attività ludica che ha a Monticchio il suo quartier generale, pur dovendosi fermare per cause di forza maggiore, hanno ben pensato d’ingegnarsi per coinvolgere i più piccini in giochi ed esperimenti, anche se a distanza.

Domenica 11 aprile alle 17.30, i Gheghé vi aspettano sulle loro pagine fb ed Instagram per un esperimenti in diretta.

Per il laboratorio ludico occorrono:

– 2 bicchieri in vetro (o in plastica) alti;

– olio di semi;

– pepsi o coca cola;

– acqua frizzante;

– compressa effervescente (o aspirina).



Importante la presenza degli adulti, che si potranno divertire insieme ai propri bambini.

A volte basta poco per trovare un espediente e rendere un pomeriggio differente.

di Maria Teresa Valente