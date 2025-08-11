Patty Pravo prende le difese di Elodie e attacca Viola Valentino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Patty Pravo è scesa in campo per difendere Elodie dopo le polemiche sollevate da Viola Valentino.

L’artista veneziana non ha gradito le dichiarazioni rilasciate dalla collega a Nuovo Tv, dove la Valentino aveva preso le distanze dalla cantante romana, sottolineando di non avere nulla in comune con lei e puntualizzando che, a differenza di Elodie, non si era mai spogliata sul palco per farsi notare. Per Patty Pravo, quelle parole sarebbero state un attacco gratuito e ingiustificato. Queste le dichiarazioni “incriminate” di Viola Valentino: “Io non sono mai stata volgare. Se lei è la mia erede? Ma no, poi non ho mai sentito una sua canzone. No ho nulla in comune con Elodie, non mi sono mai spogliata sul palco. Non mi sono mai venduta per vendere più dischi. Non serve mica levarsi le mutande“. Venuta a conoscenza della vicenda, Patty Pravo non ha esitato a dire la sua, schierandosi apertamente dalla parte di Elodie.

Con la sua consueta schiettezza, l’icona della musica italiana ha elogiato il talento e la professionalità della giovane artista, sottolineando come sappia cantare bene e portare avanti il proprio percorso con personalità. Al contrario, ha riservato parole pungenti per Viola Valentino, chiedendosi apertamente cosa volesse ottenere con quelle affermazioni.

Patty Pravo si schiera con Elodie e attacca Viola Valentino

Finora Elodie ha preferito non replicare alle critiche mosse da Viola Valentino, mantenendo il silenzio sulla vicenda. A intervenire, però, è stata Patty Pravo, che non solo ha preso le difese dell’ex allieva di Amici, ma ha anche lanciato una stoccata alla collega, giudicando le sue parole fuori luogo e prive di fondamento. Patty Pravo, spendendo parole di stima nei confronti della cantante romana, ha detto: “Viola Valentino parlando di Elodie ha detto che “non c’è bisogno di togliersi le mutande”? No, io non la penso allo stesso modo, anzi, ma per carità. Valentino che cosa vuole dalla vita? Non capisco perché dica delle cose del genere. Elodie è una professionista, canta bene e fa il suo: lasciamo stare“. Parlando poi della sua via privata, Patty Pravo ha rilasciato dichiarazioni sulle droghe, spiegando di aver provato tutto ad eccezione della cocaina: “Non mi è mai piaciuto l’uso che se ne fa, di quella sostanza. E non mi piacciono nemmeno le persone che la usano”. Al momento, l’artista 77enne è impegnata con vari tour e ha ammesso di provare ancora qualche birivido al riguardo, queste le sue parole: “Cantare per il mio pubblico: l’altra sera a Livorno c’erano 30 mila persone. In scaletta. ripercorro tutta la mia carriera: ci sono Ragazzo triste, Qui e là, Il paradiso, La bambola, Morire tra le viole, Cieli immensi, Tutt’al più, Pensiero stupendo, Pazza idea, quella E dimmi che non vuoi morire scritta per me nel 1997 da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, un abito cucito su misura”. Ha poi concluso: “Sono fiera di avere un repertorio così, che ha resistito alle mode e al tempo”.