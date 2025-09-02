Politica Puglia
Passo indietro di Emiliano, Decaro verso la candidatura
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Passo indietro di Emiliano, Decaro verso la candidatura
Michele Emiliano fa un passo indietro e non si candida al consiglio regionale, Accogliendo, di fatto, la richiesta di Antonio Decaro, pronto a correre come aspirante Governatore.
L’ufficialità dovrebbe arrivare entro la fine della settimana.
Secondo “Huffingtonpost” all’attuale presidente della Regione Puglia andrà un assessorato di peso fino al 2027, quando si candiderà per il Parlamento.