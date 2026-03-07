Sport Manfredonia

PassionSport Manfredonia al Miramare contro l’Etra Barletta

Redazione7 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PassionSport Manfredonia al Miramare contro l’Etra Barletta

Speciale 8 Marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, invitiamo tutte le nostre tifose a colorare gli spalti: la vostra passione è la nostra forza più grande!

Vi aspettano i nostri nuovi gadget in regalo targati BETPASSIONSPORT!

Inoltre, rimanete sintonizzati sui nostri canali… è in arrivo un nuovo contest imperdibile!😉

Uniti si vince. Non mancare

Redazione7 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©