PassionSport Manfredonia al Miramare contro l’Etra Barletta
Speciale 8 Marzo
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, invitiamo tutte le nostre tifose a colorare gli spalti: la vostra passione è la nostra forza più grande!
Vi aspettano i nostri nuovi gadget in regalo targati BETPASSIONSPORT!
Inoltre, rimanete sintonizzati sui nostri canali… è in arrivo un nuovo contest imperdibile!
Uniti si vince. Non mancare