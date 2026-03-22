Eventi Manfredonia
Passione in Musica a Manfredonia il 28 marzo
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Passione in Musica a Manfredonia il 28 marzo
Dalla costa del Gargano alle rive dello Ionio, la Settimana Santa in Puglia è un viaggio tra riti antichi, devozione e tradizioni secolari.
La Banda Città di Manfredonia, diretta dal Maestro Giovanni Esposto, presenta la II edizione del concerto dedicato alle musiche della Passione: marce funebri della tradizione pugliese e celebri pagine del melodramma italiano.
A guidare il pubblico in questo percorso musicale sarà Stefania Fortunato.
Chiesa San Giuseppe – Manfredonia
Sabato 28 Marzo 2026
Ore 19:30
Ingresso libero