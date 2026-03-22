Eventi Manfredonia

Passione in Musica a Manfredonia il 28 marzo

Redazione22 Marzo 2026
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Passione in Musica a Manfredonia il 28 marzo

Dalla costa del Gargano alle rive dello Ionio, la Settimana Santa in Puglia è un viaggio tra riti antichi, devozione e tradizioni secolari.

La Banda Città di Manfredonia, diretta dal Maestro Giovanni Esposto, presenta la II edizione del concerto dedicato alle musiche della Passione: marce funebri della tradizione pugliese e celebri pagine del melodramma italiano.

A guidare il pubblico in questo percorso musicale sarà Stefania Fortunato.

📍 Chiesa San Giuseppe – Manfredonia

🗓️Sabato 28 Marzo 2026

🕒 Ore 19:30

🎟️ Ingresso libero

Redazione22 Marzo 2026
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