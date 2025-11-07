[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Passaporti: dal 1 dicembre 2025 nuova modalità di pagamento

A decorrere dal 1 dicembre 2025 il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato rimodulato a € 42,70, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale ma attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la piattaforma PagoPA.

Il cittadino richiedente potrà quindi effettuare il pagamento presso un Ufficio Postale o presso gli sportelli delle Banche, che hanno aderito al servizio di riscossione del pagamento del passaporto tramite PagoPA, oppure presso i prestatori di servizi di pagamento (solitamente operanti presso le tabaccherie e ricevitorie) o ancora pagando da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).

Al momento del pagamento sarà necessario fornire all’operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato on line, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto, anche se minore.

Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025, attraverso bollettino Postale.

Si ricorda inoltre ai cittadini che i tempi di attesa per l’appuntamento e conseguente rilascio del passaporto, sono stati già da tempo azzerati, sia presso la Questura di Foggia che presso i Commissariati di P.S. della provincia ( Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo): attraverso l’Agenda Passaporti on line, cui si può accedere dal sito www.passaportonline.it, è possibile ricevere il proprio appuntamento in tempi rapidi.