“Pasquale ti amiamo e ti stimiamo, sei il sole in questo mondo buio e pietoso”

Oggi ti devo “celebrare”,sì proprio così…devo renderti visibile a tutti,soprattutto a tutti coloro che in questi anni ti hanno avuto accanto ma non ti hanno visto.

Ebbene sì,tu che adori le feste, la musica, lo show, i travestimenti, tu non hai mai ricevuto un invito per un diciottesimo dei tuoi compagni di classe, tu che ad ogni festa non facevi altro che dire: “Devo invitare i miei amici!”, che ovviamente ti hanno dato buca quando potevano.

Rimango allibita di fronte all’insensibilita’, alla “sterilità emotiva” di questi ragazzi che nemmeno lontanamente hanno mai pensato di invitarti a fare una passeggiata, a bere un caffè, ad andare al cinema, a fare un giro in scooter, ciò che per loro è la normalità e che per te sarebbe stato fare di un sogno una realtà.

Ma sai cosa ti dico Pasquale, i tuoi amici non sanno cosa si perdono: sei talentuoso, sei sorridente, sei educato, sei pieno di risorse, sei “speciale”!!!

Il giorno dei tuoi esami avessi visto un amico fuori per festeggiare con te, uno! Ma io ti dico che sei stato bravissimo, hai lasciato la commissione a bocca aperta, hai dimostrato e mostrato quanto vali e cosa sai fare(sapessero farlo i tuoi coetanei).

Delegano la scuola a collaborare con la famiglia per l’educazione dei ragazzi, ma se non parte da casa cosa pretendiamo dai docenti e dalla scuola?

Svegliateviiiii…aprite gli occhi e i cuori a questi ragazzi perché girare le spalle ad un ragazzo come Pasquale non è un fallimento di Pasquale stesso,ma dei vostri figli che, deboli ed insicuri, scappano via di fronte al diverso.

La diversità è ricchezza, è scambio, è utile per confrontarsi e valutare i limiti che abbiamo. Siete contenti di avere figli che passano avanti se notano un tizio in difficoltà?

Siete contenti di avere figli che deridono un ragazzo perché manda messaggi molto lunghi solo perché ha i suoi tempi e magari non riesce a spiegarsi bene?

Siete contenti di avere figli che minacciano Pasquale perché gelosi del fatto che ha usato delle foto per fare dei fotomontaggi con personaggi delle favole usando il viso della fidanzata(amica di classe di Pasquale)?

Qui siamo fuori di testa!!! Ha cambiato 2 istituti quindi 2 classi,ma ne avesse trovato uno di compagno che lo ha accolto e rispettato come si deve,UNO!!!È vergognoso…

Oggi Pasquale ha finito la scuola, è nelle mani della nostra società, facciamo in modo che sia accettato ed apprezzato per quello che è: unico e speciale.

Pasquale ti amiamo e ti stimiamo,sei il sole in questo mondo buio e pietoso,splendi sempre come sai fare tu e dai lezioni di vita a chi da te può solo imparare.

Mariangela Salvemini.