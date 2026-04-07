“Pasqua in Blue”, successo per l’iniziativa solidale della Polizia Penitenziaria di Foggia negli ospedali del territorio
“Pasqua in Blue”, successo per l’iniziativa solidale della Polizia Penitenziaria di Foggia negli ospedali del territorio
Si è conclusa con successo l’iniziativa solidale “Pasqua in Blue”, promossa dalla Casa Circondariale di Foggia, guidata dal Direttore Dott. Michele De Nichilo e realizzata nel periodo pasquale presso le principali strutture ospedaliere del territorio.
L’evento, che ha fatto seguito alla positiva esperienza maturata in occasione dell’Epifania, ha registrato un ampio e sentito apprezzamento da parte delle strutture sanitarie coinvolte, dei bambini degenti e delle loro famiglie, confermando il valore umano e sociale dell’iniziativa.
Le giornate di consegna si sono svolte presso il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, il Policlinico di Foggia e l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha donato uova pasquali e altri omaggi ai piccoli pazienti e alle famiglie, regalando momenti di gioia, vicinanza e serenità.
Un’iniziativa solidale supportata dall’attenzione istituzionale del Comandante di Reparto, Dirigente Claudio Ronci e del Comandante Provinciale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, Primo Dirigente Daniela Occhionero.
Un ruolo centrale è stato svolto dall’Ispettore Donato Lamparella, promotore e coordinatore dell’iniziativa, che ha curato con impegno e professionalità tutte le fasi organizzative, contribuendo in maniera determinante alla piena riuscita dell’evento e al consolidamento del rapporto tra Istituzione e territorio.
L’iniziativa ha visto, inoltre, la partecipazione e la collaborazione del personale del Reparto della Polizia Penitenziaria, dell’Area Educativa, dell’Area Contabilità e del Comparto Funzioni Centrali, a testimonianza di un impegno corale e condiviso.
Un particolare ringraziamento è rivolto anche alla Coop del Centro Commerciale “La Mongolfiera”, che ha contribuito con la donazione di ulteriori regali, arricchendo il valore solidale dell’iniziativa.
“Questa iniziativa – sottolinea l’ispettore Lamparella – ha rappresentato per noi un momento di grande valore umano e istituzionale. Il sorriso dei bambini e la gratitudine delle famiglie sono il risultato più autentico di un lavoro condiviso, che dimostra come la Polizia Penitenziaria possa essere presenza concreta e vicina al territorio, soprattutto nei momenti più delicati.”
“Pasqua in Blue” ha voluto così rafforzare il legame tra Amministrazione Penitenziaria, strutture sanitarie e comunità locale, nel segno della solidarietà e della vicinanza ai più piccoli.