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“Pasqua in Blue”, successo per l’iniziativa solidale della Polizia Penitenziaria di Foggia negli ospedali del territorio

Si è conclusa con successo l’iniziativa solidale “Pasqua in Blue”, promossa dalla Casa Circondariale di Foggia, guidata dal Direttore Dott. Michele De Nichilo e realizzata nel periodo pasquale presso le principali strutture ospedaliere del territorio.

L’evento, che ha fatto seguito alla positiva esperienza maturata in occasione dell’Epifania, ha registrato un ampio e sentito apprezzamento da parte delle strutture sanitarie coinvolte, dei bambini degenti e delle loro famiglie, confermando il valore umano e sociale dell’iniziativa.

Le giornate di consegna si sono svolte presso il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, il Policlinico di Foggia e l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha donato uova pasquali e altri omaggi ai piccoli pazienti e alle famiglie, regalando momenti di gioia, vicinanza e serenità.

Un’iniziativa solidale supportata dall’attenzione istituzionale del Comandante di Reparto, Dirigente Claudio Ronci e del Comandante Provinciale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, Primo Dirigente Daniela Occhionero.

Un ruolo centrale è stato svolto dall’Ispettore Donato Lamparella, promotore e coordinatore dell’iniziativa, che ha curato con impegno e professionalità tutte le fasi organizzative, contribuendo in maniera determinante alla piena riuscita dell’evento e al consolidamento del rapporto tra Istituzione e territorio.

L’iniziativa ha visto, inoltre, la partecipazione e la collaborazione del personale del Reparto della Polizia Penitenziaria, dell’Area Educativa, dell’Area Contabilità e del Comparto Funzioni Centrali, a testimonianza di un impegno corale e condiviso.

Un particolare ringraziamento è rivolto anche alla Coop del Centro Commerciale “La Mongolfiera”, che ha contribuito con la donazione di ulteriori regali, arricchendo il valore solidale dell’iniziativa.

“Questa iniziativa – sottolinea l’ispettore Lamparella – ha rappresentato per noi un momento di grande valore umano e istituzionale. Il sorriso dei bambini e la gratitudine delle famiglie sono il risultato più autentico di un lavoro condiviso, che dimostra come la Polizia Penitenziaria possa essere presenza concreta e vicina al territorio, soprattutto nei momenti più delicati.”

“Pasqua in Blue” ha voluto così rafforzare il legame tra Amministrazione Penitenziaria, strutture sanitarie e comunità locale, nel segno della solidarietà e della vicinanza ai più piccoli.



