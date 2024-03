Pasqua e Pasquetta quasi estive al CentroSud

Anticiclone pazzo per Pasqua e Pasquetta con temperature quasi estive, anche di 30° in alcune zone interne di Sicilia, Calabria e Puglia.

Il responsabile sarà, come sempre, l’Anticiclone Africano che ci regalerà un weekend di Pasqua veramente anomalo, come non si vedeva da anni.

Secondo Meteolive, anche la Pasquetta si rivelerà una giornata complessivamente stabile e molto calda al centrosud, mentre man mano che ci muoviamo verso nord le temperature scenderanno e addirittura potremmo imbatterci in piogge e temporali per quanto riguarda il settentrione.

TUTTE LE PREVISIONI METEO QUI

Le previsioni del lungo weekend di Pasqua secondo MeteoLive.

Venerdì 29 marzo: generale miglioramento e netto aumento delle temperature.

Sabato 30 marzo: tempo più stabile ovunque eccetto locali piogge e rovesci al Nordovest, temperature in forte aumento al sud e isole maggiori.

Domenica 31 marzo: Pasqua col ritorno delle piogge al Nordovest, stabile su centro e sud con forte aumento delle temperature. Clima quasi estivo al sud.

Lunedì 1 Aprile: Pasquetta stabile su centro e sud, con temperature simil-estive. Forte maltempo al nord.

Per adesso, però, avremo a che fare con il famoso Ciclone della Colomba che porterà pioggia, vento e temperature leggermente al di sotto delle medie almeno fino a giovedì.