PASQUA E PASQUETTA CON TANTO VENTO E TEMPERATURE MITI.

Sarà il vento forte a farla da padrone in questo week-end di Pasqua. #Scirocco che andrà aumentando già nelle prossime ore è raggiungerá il clou nella giornata di domenica con raffiche fino a 70 km/h sulla Puglia meridionale, #mareggiate sul basso Adriatico e medio/basso Ionio. Cieli poco nuvolosi, coperti dal pomeriggio di domenica sulla Puglia settentrionale, scarsissime le possibilità di precipitazioni. Pulviscolo sabbioso in quota, ma in maniera molto minore rispetto ai giorni scorsi, l’assenza di precipitazioni scongiurerà la caduta a terra della sabbia.

Temperature molto miti, comprese tra 22 e 26°C ma che subiranno un netto calo dal tardo pomeriggio di Pasquetta con l’arrivo repentino di aria molto più fresca.

fonte: MeteoPuglia in Foto