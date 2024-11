Partono oggi i voli tra Foggia e Venezia, un collegamento aereo strategico con il nord est d’Italia per lo sviluppo e la crescita del “Gino Lisa”

L’associazione “Mondo Gino Lisa” è lieta per il nuovo collegamento aereo tra Foggia e Venezia che ha il suo debutto oggi. Questo nuovo volo rappresenta una pietra miliare fondamentale per il nostro territorio, unendo il capoluogo Dauno con una delle città più iconiche e strategicamente rilevanti del nord est d’Italia.

L’istituzione di questa rotta non solo facilita gli spostamenti per i cittadini di entrambe le città, ma apre anche nuove opportunità per lo sviluppo economico, turistico e culturale. Questo collegamento aereo, infatti, è pensato per servire tutto il Nord Est d’Italia non solo con Foggia, ma anche con tutto il nord della Puglia, del Molise, dell’Irpinia e della Basilicata. Grazie a questa nuova rotta, Foggia si avvicina ancor di più alle principali vie di comunicazione e ai mercati del nord Italia, promuovendo un flusso continuo di persone e idee.

“L’inizio dei voli tra Foggia e Venezia è un traguardo importante che i cittadini desideravano con determinazione e che oggi diventa realtà, ritrovando anche conferma nei risultati dell’indagine di mercato che avevamo condotto a fine 2023”, ha dichiarato il presidente di Mondo Gino Lisa il prof. Sergio Venturino. “Questa connessione aerea è destinata a incrementare la visibilità e l’attrattività del nostro aeroporto e della nostra Regione, incentivando nuovi investimenti ed offrendo maggiori opportunità ai cittadini. Siamo stati sempre ottimisti anche nei momenti in cui tutto sembrava buio, oggi pensiamo che il Gino Lisa può e deve crescere molto per offrire al territorio un grande sviluppo turistico, sociale ed economico”

Proseguire con la promozione di nuove rotte importanti è fondamentale per il successo di nuove rotte come quella per Venezia, che potrà approfittare di questi mesi invernali per fare il “rodaggio” ed avere il tempo di farsi conoscere dai cittadini (molti dei quali ancora non sono a conoscenza dell’offerta di volo dell’Aeroporto di Foggia)

Mondo Gino Lisa continuerà la sua incessante attività di convincimento alla scelta dell’Aeroporto di Foggia, ritenendo che un suo sviluppo abbia come conseguenza diretta la crescita di tutto il territorio circostante

Ma il lavoro dell’associazione non finisce qui: “Presto vi comunicheremo il prossimo progetto su cui stiamo lavorando utile all’incremento dell’incoming e non esclusivamente con voli di linea”, conclude il presidente Venturino