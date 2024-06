Partito il corso per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande

Lezioni presso la sede di Confesercenti



Al via una nuova edizione del corso di formazione abilitante per “l’esercizio dell’attività

commerciale al dettaglio, all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande”, che si

svolge presso la sede del Cat Innova Confesercenti, sita a Foggia, via Monfalcone 46/48. Ci

sono ancora posti disponibili per cui è ancora possibile iscriversi.



Per informazioni e per le iscrizioni gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici

di Confesercenti di Foggia in Via Monfalcone 46/48, telefonare allo 0881/720915, inviare email a catconfesercenti@confesercentifg.it oppure rivolgersi presso gli uffici Confesercenti

di Cerignola, Manfredonia, San Marco in Lamis e San Severo.