Sport Italia
Parte la lega di Tuttolostadio: gioca al Fantacalcio con noi
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Parte la lega di Tuttolostadio: gioca al Fantacalcio con noi
E premierà i vincitori con dei premi che in seguito comunicheremo.
Parte la lega di Tuttolostadio: le regole
250 crediti a disposizione per comporre una rosa di 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti.
A disposizione diversi moduli ed il modificatore di difesa.
5 sostituzioni in modalità Hybrid se qualcuno dei titolari non gioca.
Mercato aperto ad ogni termine di giornata per poter mischiare le carte in tavola con massimo 5 acquisti a disposizione per rimescolare le carte.
Come partecipare
Partecipare è semplicissimo.
Vai su https://leghe.fantacalcio.it/ o sulla loro app, cerca la Tuttolostadio ed entra con la keyword: Sipontino.
Vieni a divertirti con noi, ti aspettiamo!