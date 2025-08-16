Sport Italia

Parte la lega di Tuttolostadio: gioca al Fantacalcio con noi

Redazione16 Agosto 2025
E premierà i vincitori con dei premi che in seguito comunicheremo.

Parte la lega di Tuttolostadio: le regole

250 crediti a disposizione per comporre una rosa di 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti.

A disposizione diversi moduli ed il modificatore di difesa.

5 sostituzioni in modalità Hybrid se qualcuno dei titolari non gioca.

Mercato aperto ad ogni termine di giornata per poter mischiare le carte in tavola con massimo 5 acquisti a disposizione per rimescolare le carte.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo.

Vai su https://leghe.fantacalcio.it/ o sulla loro app, cerca la Tuttolostadio ed entra con la keyword: Sipontino.

Vieni a divertirti con noi, ti aspettiamo!

