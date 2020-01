Parte da Foggia il tour della colonna sonora della fiction Rai “Nessuno è perfetto”

Sarà il Teatro Umberto Giordano di Foggia ad ospitare la prima tappa del tour della colonna sonora della fiction di Rai 1 ‘Ognuno è perfetto’, che porta la firma del giovane pianista e compositore di Apricena Carmine Padula.

“Ho rinunciato alla prima assoluta del tour presso l’Auditorium della Musica di Roma – dichiara Carmine Padula – perché volevo fortemente che tutto partisse dalla mia terra e precisamente dal Giordano, il primo teatro in cui ho messo piede da bambino, con il sogno di suonarci un giorno”.

Carmine Padula suonerà tutti i brani composti per la fiction e dirigerà l’Orchestra Suoni del Sud. L’ evento, in programma questa sera alle 20.30, è organizzato dal Premio Argos Hippium, in collaborazione con il Lions Club Foggia Arpi e il patrocinio del Comune di Foggia.

Sul palco del Giordano salirà anche il protagonista Rick, all’anagrafe Gabriele Di Bello, che racconterà al pubblico la straordinaria avventura vissuta insieme ad un gruppo di talentuosi amici, affetti come lui da sindrome di down. Con Rick ci sarà anche il produttore Alessandro Passadore e il regista Giacomo Campiotti, già firma della fiction cult Braccialetti Rossi.

“Sono felice ed orgoglioso di aver realizzato il sogno di Carmine – dichiara Lino Campagna, patron del Premio Argos Hippium – uno straordinario talento della nostra terra che abbiamo avuto l’onore di ospitare nell’ultima edizione del Premio dove ha eseguito in anteprima la colonna sonora della fiction”.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a tre associazioni che da anni lavorano per il sociale: “Liberi di fare sport” di Tivoli, “I diversabili” di Lucera e “Civico 21” di Foggia.

La carovana di “Ognuno è perfetto” incontrerà la cittadinanza presso la sala Fedora del Teatro sabato 11 gennaio dalle 9.30 alle 11.30. Sarà quella un’occasione in più per conoscere da vicino i protagonisti della fiction campione di ascolti.

Per info e prenotazioni chiamare il 380.8603235