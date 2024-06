Parliamo Manfredoniano: “Tatta-melöne”

Tatta-melöne

damme ‘na fèlle de melöne,

e se tó ne mme la vu’ déje,

tatta-melöne t’agghjia chiamé.

Papà mellone, dammi una fetta di mellone,

e se tu non me la vuoi dare,

papà-mellone ti devo chiamare

Canzonatura verso coloro che avevano il cranio pelato o che si facevano rapare i capelli a zero per evitare pidocchi e la frequente spesa del barbiere.

Quel “tatta” è forse un epiteto per significare “tatà” (babbo, papà).

Qualcuno ancora più feroce, cambiava l’ultimo verso:

“…passe la morte e te vöne a pegghjé!” = passa la morte e ti viene a pigliare.

Qui poteva scattare una reazione manesca!

Lo stesso semplice motivo musicale, forse derivato da uno dei segnali militari, articolato su poche note (come la sveglia, il silenzio, il rancio, ecc.), è usato anche in Tezzone e carevöne. (←clicca per ascoltare)

