Parliamo Manfredoniano: “La növa marzajöle düre quande l’amöre tra la sògre e la nöre”

La neve di marzo dura poco, quanto dura l’amore fra la suocera e la nuora, praticamente un tempo brevissimo.

Ovviamente sulla durata dell’affetto tra suocera e nuora permettetemi di evidenziare le splendide eccezioni a questo luogo comune che le vedrebbe sempre in contrasto tra di loro, come la lima e la raspa.

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/la-nova-marzajole-dure-quande-lamore-tra-la-sogre-e-la-nore/