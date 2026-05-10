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Dieci testate nazionali a Manfredonia per il “Press Tour”

Dieci testate nazionali in città dal 6 al 9 maggio per raccontare il territorio.

Si è conclusa nei giorni ieri la quattro giorni del press tour organizzato dalla Fondazione Re Manfredi con il contributo del Comune di Manfredonia che, dal 6 al 9 maggio 2026, ha portato a Manfredonia dieci tra giornalisti, fotoreporter e content creator di alcune delle principali testate italiane dedicate a turismo, cultura, enogastronomia e cicloturismo. Un’iniziativa di promozione territoriale costruita attorno a tre direttrici di racconto: i luoghi, il patrimonio culturale e l’offerta enogastronomica del Golfo di Manfredonia e del Gargano sud.

Il coordinamento giornalistico e la selezione delle testate sono stati curati dalla giornalista professionista Rossella Iannone.

Tra i partecipanti, l’inviata del TG2 Laura Squizzato, firma anche di rubriche di costume e società e di “Sì, Viaggiare”; Riccardo Lagorio per “Dove”, testata di riferimento del turismo italiano; Vittorio Giannella, fotoreporter pluripremiato a livello internazionale, inviato di “Itinerari e Luoghi”, la rivista del turismo consapevole da oltre trent’anni in edicola; Dario Bordet, direttore del mensile “Italia da Gustare” dedicato alle eccellenze del Made in Italy, che firmerà un servizio per il giornale e una serie di interviste per una rubrica radiofonica diffusa su circuito nazionale; Maurizio Coccia per “Ciclynside” e Andrea Cottini per “Bici Style”, entrambi tra i punti di riferimento dell’informazione cicloturistica italiana, che hanno realizzato video e reportage dedicati ai percorsi in bicicletta del territorio; Christie Peruso, voce di Radio DJ e influencer del settore travel; Mariella Belloni, iscritta all’Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporter, presente con il network di testate enogastronomiche e turistiche di Comunicati-stampa.net; il fotoreporter Dario Raimondi per la sezione turismo di “Moda Glamour Italia”, il cui materiale fotografico verrà messo a disposizione delle testate partecipanti.

I quattro giorni intensi, alternati da visite guidate al patrimonio storico-architettonico cittadino — dal Castello svevo-angioino all’Abbazia di Santa Maria di Siponto con l’opera di Edoardo Tresoldi, dalla Basilica Cattedrale al centro storico — a momenti di approfondimento sull’identità produttiva e gastronomica del territorio. Ampio spazio è stato dedicato alla filiera del mare, alle produzioni agroalimentari del Gargano e ai prodotti tipici sipontini, con incontri presso operatori, ristoratori e produttori locali. Una sezione specifica del programma, riservata alle testate del settore bike, ha previsto un tour in bicicletta lungo gli itinerari ciclabili che collegano Manfredonia al Parco Nazionale del Gargano e al sito archeologico di Siponto.

L’iniziativa rientra nelle azioni di promozione territoriale finalizzate a posizionare Manfredonia all’interno dei circuiti nazionali del turismo culturale, esperienziale ed enogastronomico, in vista della stagione estiva 2026.