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Parliamo Manfredoniano: Chiachjille

Chiachjille agg., s.m. = inaffidabile

Adattamento al dialetto locale del termine napoletano chiachiello che ha lo stesso significato nelle due parlate.

Si tratta di un vocabolo con valenza dispregiativa che descrive una persona priva forza d’animo, affidabilità e serietà. È un personaggio debole, inconcludente.

L’etimologia del termine:

Ho reperito in rete un sito partenopeo che elenca i risultati di varie ricerche sull’origine di questo aggettivo sostantivato. Li riporto testalmente, virgolettati:

«Negli anni si è cercato di attribuire una provenienza certa a chiachiello. Si è fatto perciò grande ricorso alla storia di Napoli, ripescando tutte le influenze ivi giunte. Però ad oggi non si è arrivati ad una conclusione sicura.

Ecco tutte le opzioni vagliate:

Si è arrivati a studiare somiglianze con la lingua greca, rispolverando il termine blakikos, il cui significato era codardo.

Si è passati anche per la lingua latina, analizzando il termine cloac(u)la con l’aggiunta del suffissio iello, che indicava i canali di spurgo. Questi ultimi richiamerebbero il chiachiello per il loro contenuto, ma anche per la loro struttura: una cavità vacante.

Un’altra papabile alternativa è fornita dalla lingua spagnola, nel dettaglio dalla parola cualquier, qualunque, che ricorderebbe il qualunquismo insito nel chiachiello.

Si è giunti, infine, alla recente origine onomatopeica. La teoria vuole che il termine derivi da “Chià – Chià”, suono della bocca inutilmente chiacchierina.»

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/