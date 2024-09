Parco Nazionale del Gargano: immobile in totale stato di degrado e abbandono, quello dell’ex scuola in località Pastini frazione montagna

L’immobile totalmente ristrutturato, l’ex scuola in località Pastini, frazione montagna nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, è in totale stato di abbandono e degrado, la denuncia delle Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella.

Questo immobile (l’ex scuola) aggiunge Manzella, tanti anni fa, pare sia stato ristrutturato dall’ente Parco Nazionale del Gargano con un progetto finanziato dalla Regione Puglia. Il progetto era di istituire un CENTRO MULTIFUNZIONALE, che doveva essere un’occasione per una rinascita delle frazioni rurali e delle loro radici culturali, che non sono solo “memorie del passato”, ma, appunto, radici e, quindi, semi e linfa per il presente ed il futuro. Purtroppo mai andato in funzione e abbandonato al suo destino..

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane